Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hastane yanında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin yanındaki bina çatısında başlayan yangın nedeniyle hastanedeki hastalar tahliye edilerek başka hastanelere nakliye edildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:35
Hastane yanında çıkan yangın korkuttu

Gebze Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle bitişiğindeki özel hastane tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre 15.45 sıralarında Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında çıkan alevlerin binanın çatısını sardığını gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

Hastanede tedavi görenler tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin birçok ilçesinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane ve yangının çıktığı cadde üzerinde polis ekipleri yolları kapatarak acil müdahale ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina çatısındaki alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ve diğer itfaiye ekiplerince hastanede tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Yoğun bakım hastaları başka hastanelere sevk edildi

Sür’atli bir şekilde hastaneden tahliye edilen hastalardan yoğum bakım tedavisi görenler çevre hastanelere sevk edildi. 1 saat süren müdahalenin ardından çatı yangını tamamen söndüren itfaiye ekipleri çatıda bir süre soğutma çalışması yaptı. İlk belirlemelere göre can kaybının yada yaralanın olmadığı yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:35
  1. Kocaeli
  2. Gebze
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    1. Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    2. İsrail vatandaşlığını düşürmek için..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kanada Başbakanından yardım çağrısı
    5. İşgalciler Al Jezira için harekete geçti
    6. Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili..
    7. Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
    8. 2 terörist öldürüldü
    9. Darbecileri susturan selalar okutan..
    10. ABD'den yaptırım kararı
    11. Pazarda fiyatlar çakıldı
    12. "Tüm gençlere örnek olacak bir insan"
    13. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-361952.html
    14. Trump, 10 gün önce atadığı ismi..
    15. 2 kadına 400 hindi palazı verildi
    16. 3 yıl araştırdı, 18 yaşında müslüman..
    17. Hastane yanında çıkan yangın korkuttu
    18. Melikgazi’de Temmuz’da 55 bin ton asfalt
    19. Başkan Tekin, yol bakım ve onarım..
    20. Yüksekova’da eylem hazırlığındaki 13..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!