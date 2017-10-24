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Hastane önünde silahlı çatışma

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

24 Ekim 2017 Salı 20:33
Hastane önünde silahlı çatışma

Üsküdar Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acili önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acili önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekler ile ateş açtılar. Hasta yakınları ise yanlarında bulunan tüfek ile karşılık verdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman ve hastane personeli Adem İmaj hafif yaralandı. Yaralılara çevredekiler tarafından hastane aciline götürüldü. Burada müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİR YARALI OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil ile gelen grup içerisinden yaralanan diğer kişi ise, arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek götürüldü. Silahlı çatışmanın yaşandığı iki grup arasında husumet olduğu öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise hastane önünde çalışma yaptı.

Hastane penceresi ile tabelasına fişekler ve hastane önünde park halindeki bir ambulansa saçmalar isabet ettiği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Bir görgü tanığı; "Buraya iki tane araba geldi. Birbirlerine sıkmaya başladılar. Biz kaçtık. Olay 7-8 dakika sürdü. Dışarda yaralananlar oldu, onlarda da bir yaralı vardı. Duyduğuma göre iki aile arasında husumetten kaynaklanmış." dedi.

Bir başka görgü tanığı da; "Ben acilde kan veriyordum. Bir anda çatışma seslerini duydum. İçeri girdiğimde olay oldu. Yukarıda bir araç durdu. Arabadakinde pompalı vardı, onlarda da iki pompalı vardı. Karşılıklı birbirlerine ateş ettiler. Yaklaşık 5 dakika sürdü çatışma. Bir hastane personeli alnından yaralıydı. İçeriye götürdüler. Onlardan da iki yaralı vardı. Araçtan ateş edenler de bir yaralıyı arabalarına koydular. Hasta yakınları ile dışarıdan gelenler kavga etti." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 20:33
  1. Üsküdar Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  2. Üsküdar

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