Hastane odasında yanarak can verdi

Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahalesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tek kişilik hasta odasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Odadan dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin söndürdüğü yangında odada kalan Kerim Kaya isimli hastanın yanarak öldüğü belirlendi.

Kaya'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla iligili soruşturmaya devam ediyor.