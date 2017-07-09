Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hastane odasında yanarak can verdi

Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangında Kerim Kaya isimli hasta yanarak can verdi.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:51
Hastane odasında yanarak can verdi

Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahalesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tek kişilik hasta odasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Odadan dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin söndürdüğü yangında odada kalan Kerim Kaya isimli hastanın yanarak öldüğü belirlendi.

Kaya'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla iligili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:51
  1. Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
  2. Hastanede yanarak öldü
  3. Akıl hastası yanarak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM kenarında korkutan yangın!
    1. TEM kenarında korkutan yangın!
    2. Darbenin arkasından çıkan ABD'den '15..
    3. Kendi milletini diğer milletlerden..
    4. Aman klima faturası çarpmasın!
    5. Hatay'da polise silahlı saldırı!
    6. Erdoğan'dan dosta düşmana net mesaj:..
    7. Hastane odasında yanarak can verdi
    8. "Merak etmeyin, bu alçaklar hesabını..
    9. Şaşırtan iddia! ABD PKK'yı vurdu: 40..
    10. MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    11. Türkiye Anadolu'nun çalınan eserlerin..
    12. MotoBosna, ilk sınırı aştı
    13. Umran 275. Sayısı 15 Temmuz Darbe..
    14. Rusya Türkiye'yi seçti! İlk olacak
    15. Sıcak havalarda halsizlik nasıl..
    16. Katil, Suriyeli aileye evi taşırken..
    17. Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde..
    18. Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük..
    19. Kıyıya vuran suntaların temizliğine..
    20. Silivri’deki yangında 30 dönümlük..
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...