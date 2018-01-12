Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hastane koridorlarında ölmeye başladılar

Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ediyor.

12 Ocak 2018 Cuma 15:16
Hastane koridorlarında ölmeye başladılar

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bütçe kesintileri ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle krize girdiği yönündeki tartışmalara acil servis doktorları da katıldı.

68 acil servis doktoru Başbakan Theresa May'e hitaben yazdıkları açık mektupta, "Saatlerce hastane koridorlarına bekletilen hastalar ölüyor" diyor.

Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ediyor.

2017'de bir açıklama yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü de İngiltere'nin sağlık sisteminde yaşanan sorunların "insani kriz boyutuna ulaştığını" belirtmişti.

Acil servis doktorlarının mektubunda derhal çözüme kavuşturulması talep edilen sorunlar şöyle sıralanıyor:

Yeni hastalara oda kalmadığı için birçok kişi derme çatma koğuşlarda tedaviye alınıyor.

Yatakların boşalmasını bekleyen hastalar 12 saate varan süreler boyunca sedyelerde bekletiliyor.

Binlerce hasta acil servis personeli olmadığı için ambulanslarda bekletiliyor.

Günde 120'nin üzerinde hastanın tedavisi hastane koridorlarında yapılıyor, bazıları hayatını kaybediyor.

Bugün açıklanan bir diğer rapora göre ise İngiltere'deki hastanelerin acil servisine başvuran 300 bin hastanın bir doktoru görebilmek için en az 4 saat bekletildiği açıklandı.

Rapora göre 4 saat içerisinde doktor görebilen hastaların oranı %85'te kalıyor. NHS'in hedeflediği oran ise %95 seviyesinde.

Geçtiğimiz hafta kış aylarında hastanelere gelen hasta sayısındaki artış nedeniyle NHS aciliyeti olmayan hastaların ameliyatlarını ertelemek zorunda kalmış, protez ya da katarakt ameliyatı gibi ameliyatları bekleyen binlerce hastadan özür dilenmişti.

SAĞLIK BAKANI HUNT'A İSTİFA ÇAĞRISI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, ulusal sağlık sisteminde yaşanan krizden hükümetin kemer sıkma politikalarını sorumlu tutuyor ve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'a istifa çağrısında bulunuyor.

İngiltere'de 2010 yılından bu yana NHS bütçesi yüzde 1 oranında artırılıyor. Önceki yılların ortalaması yıllık ortalama %4'lük bütçe artışı şeklindeydi.

BBC'ye açıklama yapan Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise Acil servislerin büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Bu zorlu koşullarda çalışan tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin idaresindeki hasta bakım merkezlerinin devreye sokulması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:16
  1. Ulusal Sağlık Sistemi
  2. İngiltere
  3. NHS
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    1. İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    2. Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı
    3. İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    4. Almanya'da koalisyon için ön uzlaşma..
    5. ABD askeri toplantısına saldırı
    6. Kalp krizi camide yakaladı
    7. İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!
    8. Külünk: Vakti geldiğinde isimleri..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    10. BAE şimdi de o ülkeye el attı!
    11. Ardahan, lösemili Yusuf Ali için..
    12. Yerli otomobilin içine talip çıktı
    13. En çok Fenerbahçe etkilendi
    14. PKK'lı teröristlerin su hattı çektiği..
    15. Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok..
    16. 7 yıl aradan sonra Afganistan'a gidecek
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    18. Pet şişede yetiştirdiği fidanlar..
    19. Hatay'daki müze ecza dolabı görevini..
    20. Rejime ait uçaklar bombaladı!
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama