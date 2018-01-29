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Hastane kantininde dehşet!

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kadın, 75 yaşındaki bir adam tarafından kantinde çay aldığı esnada başından vuruldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
Hastane kantininde dehşet!

İHA-Edinilen bilgilere göre olay Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Muayene olmak için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya isimli bir kadın hastane kantininden tost yediği esnada kantin bariyerlerinin ardından 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Ceylan tarafından tabancayla kendisine ateş açıldı. Başına isabet eden 3 kurşunla olay yerinde yere yığılan Hürü Sarıkaya hastane acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre; 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Ceylan, 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya’ya 3 el ateş ettikten sonra “Ben sana demedim mi beni dolandırma diye” bağırdığı bildirildi. Hasan Hüseyin Ceylan, olay yerine gelen polise teslim olarken, emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
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