Hastane çöpünde bulundu! 30 bin lira değerinde

Ergani Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi Mehmet Zengin (35), bina içerisinde temizlik yaparken çöpe bırakılan bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden Zengin içerisinde altın olduğunu gördü. Zengin'in durumu idareye bildirmesi üzerine yapılan incelemede yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen altınların bir hastaya ait olduğu belirlendi.

Altınlar sahibine teslim edilirken, Zengin de başhekimlik tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. AA