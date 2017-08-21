Hastane çalışanlarına yaşam desteği
Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Besni Devlet Hastanesi personellerine hastane içi ve hastane dışında meydana gelişebilecek kalp durmalarında yapılması gerekenler maket üzerinde uygulamalı olarak eğitim verildi.21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:35
Anestezi Uzmanları Dr. Burhan Dost ve Dr. Ramazan Kırteke tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde tüm katılımcıların pratik yapmaları sağlandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Anestezi Uzmanı Dr. Burhan Dost, “Kalp durmalarında erken müdahale çok önemlidir ve yapılan her erken müdahale hayatta kalma oranını 2-4 kat artırabilmektedir. Kılavuzlarımız halktan olan kurtarıcılar için kardiyak arrest olan hastalarda kalp masajı uygulaması önerilirken KPR eğitimi almış uygulayıcıların masaja ek olarak soluk vermesi de önermektedir. Özellikle çocuk arrest vakaları ve asfiksiye bağlı vakalarda kurtarıcı soluk daha değerlidir. Bu amaçla biz de tüm çalışanlarımıza bu eğitimi vererek bu becerilerini arttırmayı hedefledik” dedi.