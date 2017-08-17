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Hastane bahçesine atılan kişi kurtarılamadı

İzmir'de bir otomobilden yaralı halde hastane bahçesine atıldıktan sonra tedavi altına alınan kişi kurtarılamadı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:31
Hastane bahçesine atılan kişi kurtarılamadı

İzmir'in Bornova ilçesinde bıçakla yaralandıktan sonra bir araçtan hastane bahçesine atılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bıçaklanan Hakan Ceyhan (40), daha sonra 39 DE 878 plakalı otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne getirilerek araçtan atıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aynı hastanede tedaviye alınan Ceyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceyhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:31
  1. İzmir Bornova hastane bahçesi
  2. hastane bahçesine atılan
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