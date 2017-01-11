Hastalıktan korkanlar bu çayı içiyor!

Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, soğuk hava ile birlikte insanların hastalıklara önlem almak için aktarlara yöneldiğini, kış çaylarından zencefil, ıhlamur, adaçayı, havlıcan, ekinezya ve meyan kökünü tercih ettiğini söyledi.



Ercan, yaptığı açıklamada, geçmişte insanların nezle ve gribe yakalandıktan sonra aktarların yolunu tuttuğunu ancak şimdi toplumda "kış çayına" yönelik algının değiştiğini belirtti.

Bitkilerin şifasından faydalanmak isteyen insanların artık havalar soğuyunca aktarların yolunu tuttuğunu ifade eden Ercan, "İnsanlar artık hastalanmadan önce önlem olarak kış çaylarına yöneliyor. Zencefil, ıhlamur, adaçayı, havlıcan, ekinezya ve meyan kökü havaların soğumasıyla kış hastalıklarına karşı koruyucu olarak kullanılıyor. Bu ürünlerin hastalığın nekahat sürecini de kısalttığı biliniyor." dedi.

Soğuk algınlığına karşı tek bitkinin yanı sıra birkaç bitkiden oluşan karışım çaylarının da kullanıldığını aktaran Ercan, son aylarda pekmez, bal ve propolisin de bu karışımlara eklendiği bilgisini verdi.

"ADAÇAYINA TALEP ARTTI"

Kış hastalıklarına karşı kullanılan yerli bitkilerde 2016 kış aylarına göre belirgin fiyat farkı olmadığını dile getiren Ercan, ıhlamurun kilosunun geçtiğimiz yıl 150-200 lira, adaçayının ise 50 lira civarında olduğunu, bu yıl da fiyatların aynı düzeylerde seyrettiğini aktardı.

Üründe mahsule bağlı fiyat artışı olmadığını ifade eden Ercan, "Yerli ürünlerin fiyatında bu yıl ciddi bir artış yok, ithal ürünlerde ise kur değişiminden kaynaklanan yüzde 25-30 artış var. Bu artış zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karabiber, yenibahar ve hindistan cevizine yansıyor." dedi.

Ihlamurun cep yakan fiyatı nedeniyle insanların dörtte bir fiyatına adaçayını "kış çayı" olarak tercih ettiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Adaçayı ve ıhlamur tüketim miktarı arasındaki makas daralıyor. Geçtiğimiz yıllarda insanlar 1 kilo adaçayı alıyorsa 10 kilo ıhlamur alıyordu. Şimdi ıhlamur 5 kilo satılıyorsa adaçayı 4 kilo satılıyor. Vatandaşlarımız, adaçayını mikrop kırıcı özelliği ve uygun fiyatı nedeniyle istiyor. Bu kışın yıldızı adaçayı diyebiliriz."

KEYİF ÇAYI İÇENLER DE VAR

İzmir'in ünlü Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir aktarın çalışanı Veysi Şengel, soğuk hava ile birlikte müşterilerin en çok ıhlamur, adaçayı ve zencefil satın almak istediğini söyleyerek, "Soğuk algınlığı ve halsizlik için geliyorlar. Ihlamur ve adaçayını demleme usulü sabah akşam tüketmelerini öneriyoruz. Fiyatlar da bu yıl çok yüksek değil, adaçayının demeti 2 lira, zencefilin kilosu 10 lira, havlıcan ve papatyanın da kilosu 20-25 lira aralığında. Sadece hastalananlar değil, keyif için kış çayı içenler de var." dedi.

Aktarın müşterilerinden Erdinç Altürk de havalar soğuyunca hastalanmamak için soluğu aktarda aldığını ancak kış çayı alırken insan sağlığına etkilerini çok iyi bilmediği bitkileri tüketmediğini de sözlerine ekledi.