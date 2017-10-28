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Hastalığın önemini ve önlemlerini anlatmak önemli

Her yıl dünyada 15 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon kişi ise i̇nme nedeniyle hayatını kaybediyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:33
Hastalığın önemini ve önlemlerini anlatmak önemli

Her beş kişiden biri i̇nme riski ile karşı karşıya. Türkiye’de inme sıklığı dünya oranları ile benzer. TUİK verilerine göre Türkiye’de beyin damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2015 yılında yaklaşık 38 bin kişi oldu. İnmeyi tedavi etmek için en önemli şey ise hastaları en kısa sürede doğru merkeze ulaştırabilmek. Bu yüzden Türkiye’de inme merkezi çoğaldıkça inmeye bağlı ölümler ve sakatlıklar belirgin azalacak. 

29 Ekim Dünya İnme Günü nedeni BEYİNDER Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana bilim Dalı Vasküler Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uğurlu Uludüz bilgi verdi. 

29 Ekim Dünya Felç Günü olması nedeniyle de farkındalık yaratmak ve hastalığın önemini ve önlemlerini anlatmak önemlidir. Felcin önlenmesinde yaşam tarzı değişiklikleri olarak beslenmede doymuş yağ asitleri içeren yiyeceklerden kaçınmak, lifli besinler yemeye özen göstermek, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek, tuzu kısıtlamak önem taşır. Özellikle Akdeniz diyetinin inmeden koruyucu (zeytin yağı ve sebze içerikli diyet) olduğu ortaya konulmuştur. Diğer yandan fiziksel aktivitenin arttırılması inme riskinde düşüş ile ilişkili bulunmuştur. Günde en az 30 dakikalık yürüyüşlerin yapılması ya da kalori kaybı olarak buna eş değer fiziksel aktiviteyi içeren egzersizlerin düzenli uygulanması gerekmektedir. 

İnme özellikle son 20 yıldır tanı ve tedavi alanında hızlı gelişmeler sayesinde tedavi edilebilir bir hastalık durumundadır ve bu tedavinin başarılı olması için erken davranmak hayati önem taşır. Acil durumlarda hızlı ve başarılı tanı tedavi için inme konusunda deneyimli merkezlerin belirlenmesi ve acil hizmetinin hastaları bu merkezlere ulaştırmaları gerekmektedir. Vasküler Nöroloji eğitimi olmayan hekimlerin inme hastalarına acil müdahale yapabilecek ilgili uzmanlar ile hızlıca iletişime geçmeleri önemlidir.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:33
  1. Türkiye
  2. beyin damar hastalıkları
  3. BEYİNDER
  4. Prof. Dr. Derya Uğurlu Uludüz
  5. 29 Ekim Dünya Felç Günü
  6. inme hastalığı
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