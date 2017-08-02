Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor

Batman merkez Seyitler Mahallesi’nde ikamet eden ALS hastası 4 çocuk annesi Halime Acar, ilaçlarını alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Çocuklarını öpüp koklamak istediğini anlatan Acar, “Yaklaşık 3 yıl önce ALS hastalığına yakalandım. Mardin, Batman, Diyarbakır, Ankara’da hastanelere gittim. Hastalığımın teşhisi konuldu. 4 tane çocuğum var, her biri başka yerde kalıyor. Büyük çocuğum köyde kalıyor, küçük kızım yengesinde kalıyor, 2 yaşındaki oğluma annem bakıyor. Sadece bir çocuğum yanımda. Eşim inşaatta çalışıyor. İlaçlarımı alamıyorum, kiramı ödeyemiyorum. Geçimimizi şuanda çok zor yapıyoruz. Yardımseverlere ve Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Gün gittikçe kaslarım eriyor, takatim kalmadı. İlaçlarımın alınmasını istiyorum” dedi.

Yardım kuruluşları ise ailenin durumunun değerlendirileceğini kaydetti.