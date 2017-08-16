Hastalar 'Şehrimde Hayat Var' diyor

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün “Şehrimde Hayat Var” projesi ile Esenler'de yaşayan engelliler, kronik hastalığı olan vatandaşlar ve yaşlılar, kendileri için yapılan gezilerle hastalık psikolojisinden kaynaklı streslerinden uzak bir gün geçiriyorlar. İlçe genelinde hasta taramaları yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü, tespit ettikleri hastaları önce evlerinde ziyaret ediyor, daha sonra da onları evlerinden alarak gezmek, görmek istedikleri yerlere götürüyor.

DUA EDİP SAĞLIK DİLEDİLER

Proje kapsamında hizmetlerini sürdüren Esenler Belediyesi, sabah erken saatlerde belediyeye ait servis araçlarıyla hastaları evlerinden aldı. Vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte önce Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip dualar ettikten sonra Sultanahmet Meydanı'nı gezdiler. Daha sonra hep birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte önce Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti. Camide dualar eden vatandaşlar, buradaki ziyaretlerinin ardından Eyüp Meydanı’nı ve çarşısını gezerek alışveriş yaptılar. Keyifli geçen günün sonunda yine belediyeye ait servis araçlarıyla evlerine bırakıldılar.

HASTA YATAĞIMDA EYÜP SULTAN'A GELMEK İÇİN DUA ETTİM

51 yaşındaki iltihaplı romatizma hastası Dönüş Taktay, gezinin kendisi için büyük bir moral olduğunu söyleyerek, "İki buçuk aydır hastanede yatıyordum. Bu süre içinde hep iyileşip Eyüp Sultan Camii'ne gitmek için dua ettim. Hayalim gerçek oldu, Allah nasip etti ve Esenler Belediyemizin desteğiyle Eyüp Sultan'da dualar ettim. Rabbim, herkese şifa versin ve böyle hayırlı hizmetlerle karşılaştırsın" diye konuştu.