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Hastalar golf arabasıyla taşınıyor

Çorum’da bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bazı hastalar golf arabasıyla taşınıyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:33
Hastalar golf arabasıyla taşınıyor

Çorum’da bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürüme zorluğu çeken hasta ve engellilere, hastane içinde özel araç ve refakatçi personelle ücretsiz hizmet sağlanıyor. Hastanede 5 adet tek kişilik akülü araç, 1 mini ambulans, 4 kişilik 2 golf aracı ve sedyeli golf aracı ile hastalara hastane içerisinde ulaşım hizmeti veriliyor. Hasta yönlendirme görevlisi Sibel Külcü, hastane içerisinde gün boyunca yaşlı ve engelli hastalara ulaşım hizmeti verdiklerini belirterek, "Hastaları kapıda karşılıyoruz ve tedavileri süresince golf araçlarla eşlik ediyoruz. Hastane içerisinde gidecekleri yerlere taşıyoruz” dedi.

Hasta yönlendirme görevlisi Sibel Külcü'nün taşıdığı hasta Fatma Gül’de "Verilen hizmetten oldukça memnunuz. Allah razı olsun, çok güzel bir hizmet" diye konuştu. Çorum’da bir süre önce faaliyete başlayan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 215 milyon liraya mal olurken, 151 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede 800 yatak, 176 poliklinik, 22’si süit olmak üzere 430 hasta odası ve 30 ameliyathane ile sağlık hizmeti sunuluyor.

Ayrıca hastane içerisinde katlar arası yürüyen merdiven ve yürüme bantları bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:33
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