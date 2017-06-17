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Hastalar dikkat! Hangi ilaçla ne yenmez?

Bazı ilaçları aldıktan sonra yediğiniz şeylere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hangi ilaçtan sonra ne yenmez?

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:40
Hastalar dikkat! Hangi ilaçla ne yenmez?

Kan sulandırıcı ile ıspanak

Ispanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan K vitamini, kan sulandırıcıların etkisini azaltarak pıhtılaşma riskini arttırabilir. Lahana ve brokoli de kaçınılması gereken sebzelerden.

Bakteriyel enfeksiyon ilaçları ile işlenmiş et 

Amino asit tiramin içeren tütsülenmiş veya salam, sosis ve sucuk gibi işlem görmüş etler tükettikten sonra bakteriyel enfeksiyon ilaçları almak tansiyonda ani sıçramalara yol açabilir. Muz, avokado, çikolata ve alkol de amino asit içerir.

Tansiyon ilacı ile muz

Tansiyon ilaçları vücudunuzdaki potasyum miktarını arttırıyor. Normalde faydalı olan potasyum gereğinden fazla alındığında kalp problemleri baş gösterebilir. Muz başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler ve portakal bolca potasyum içerir.

Tiroit ilaçları ile ceviz

Ceviz ve diğer lif bakımından zengin yiyecekler tiroit ilaçlarının emilimini engeller. Tiroit ilaçlarında bulunan kimyasalların emilmesi için yatmadan hemen önce alınması öneriliyor.

Tetrasiklin antibiyotikler ile süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, antibiyotiklerin emilimini azaltabilir ve bu da antibiyotiklerin etkisini yok edebilir. Bu yüzden süt ve süt ürünleri tükettikten 1-2 saat sonra antibiyotik alınmalı.

Kolesterol ilacı ile greyfurt 

Greyfurt ve greyfurt suyu kan dolaşımınızdaki kolesterol ilacı seviyesini arttırır. Bu da bacak ağrısı başta olmak üzere ilaçların yan etkilerine duyarlı hale getirir.

Kan sulandırıcı ile kızılcık suyu

Kan sulandırıcı ilaç kullanırken kızılcık suyu içen hastaların kanlarının ekstra sulandığı ve bunun da tehlikeli komplikasyonlara yol açtığı görüldü.

Kalp yetmezliği ilacı ile siyah meyan kökü

Siyah meyan kökünde bulunan gliserizin, digoksin ile bir araya geldiğinde kalp atışı düzensizliklerine neden olur. Meyan kökü aynı zamanda tensiyon ilacı, ağrı kesici, doğum kontrol hapı ve kan sulandırıcıların etkisini azaltabilir.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:40
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