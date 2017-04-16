Hasta ve yaşlılar sağlık ekiplerinin yardımıyla sandığa gitti

İstanbul'da Bayrampaşa Toplum Sağlığı ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen ancak evinden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşlara hizmet verdi.



Bu kapsamda yürümekte zorluk çeken 75 yaşındaki Sümer Tezgel, ekiplerce evinden alınarak, oy kullanacağı okula götürüldü.

Tezgel, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin kendisini evinden alarak oy kullanacağı okula getirmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Ekiplerin sayesinde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Tezgel, "Dizlerimden ameliyat oldum. Yürümekte zorlandığım için merdivenlerden inemiyordum. Sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olacak inşallah." dedi.

Osmaniye'de yaşlı ve hastalardan oy kullanmak isteyenler evlerinden ambulansla alınıp sandıkların bulunduğu okullara götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimince yürütülen çalışma doğrultusunda, evde bakım hizmeti verilen yaşlı ve hastalardan halk oylamasında oy kullanmak isteyenler belirlendi.

Evde bakım hizmeti almayıp İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aynı hizmetten yararlanmak isteyen yaşlı ve hastalar için de hizmet veren ekipler, belirlenen adreslere giderek oy kullanmak isteyenleri sedyeyle evlerinden aldı.

Oyunu kullanan vatandaşlar, yine ekiplerce ambulansa bindirilerek evine kadar bırakıldı.

Hizmetten faydalanan 84 yaşında görme engelli şehit babası Mehmet Aydoğan ise yapılan çalışmadan çok memnun olduğunu dile getirerek, oyunu kullandığı için mutlululuk duyduğunu söyledi.

Erzincan'da, felçli 76 yaşındaki Fatma Canpolat, kendisini evinden sedye ile alan Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı sağlık ekipleri sayesinde oyunu kullanabildi.

Uygulamadan memnun kaldığını diye getiren Canpolat, "Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde de dizindeki rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 60 yaşındaki Semiye Sayım, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinin nakil aracıyla evinden alınarak, anayasa değişikliğine ilişkin oyunu kullanacağı okula götürüldü.

Eşi Nurettin Sayım'la oyunu kullanan Sayım, daha sonra tekrar araca bindirilerek evine götürüldü.

Muş'ta yatalak hasta Hayriye Kaya, kendisini evinden sedyeyle alan sağlık ekipleri sayesinde oyunu kullandı.

Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde kalp yetmezliği hastalığı olan 88 yaşındaki Kaya, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Kaya, oy kullanacağı Yeşilce İlkokulu'na götürüldü.

Sağlık personelince oy kullanacağı 1107 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar sedyeyle götürülen Kaya, oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.

Kaynak: AA