Hasta ve yaşlılar ekiplerin yardımıyla sandığa gitti

Hatay’da referandumda oy kullanmak için çağrı merkezlerini arayan hasta ve yaşlı vatandaşlar, sağlık ekiplerince oy kullanma merkezlerine taşındı.

Hasta ve yaşlılar ekiplerin yardımıyla sandığa gitti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:59

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evde sağlık hizmetlerinden faydalanan 85 yaşındaki Cafer Avara, oy kullanmak için 444 38 33 çağrı merkezini arayarak oy kullanmak için talepte bulundu. Oy verme işleminin başlamasının ardından Hatay Toplum Sağlığı Merkezine bağlı evde sağlık birimi görevlileri çağrı merkezini arayan Cafer Avara’yı evinden tekerlekli sandalye yardımıyla çıkararak evde sağlık birimi aracı ile sağlık görevlileri nezaretinde oy kullanacağı sandığın bulunduğu okula götürüldü. Avara, burada oyunu kullandı.

Verilen bu hizmetten dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden Cafer Avara, “Allah devletimize zeval vermesin, devlet büyüklerimizden de razı olsun bu hizmet olmasaydı oyumuzu kullanmakta çok zorlanacaktık” dedi.

 
EtiketlerHatayDörtyol
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