Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede İlçesi’nden şehir merkezinde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne hasta taşıyan Kenan Aksoy yönetimindeki 14 DR 432 plakalı ambulans, Metin Arı idaresindeki 81 DM 698 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin Arı’ya ilk müdahale, kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Arı, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza yapan ambulansta bulunan hasta ise, olay yerine istenilen başka bir ambulansla tedavi göreceği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.