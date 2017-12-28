'Hasta çocukların pazarlık kozu yapıldığından endişeliyiz'

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edilen hasta çocukların taraflar arasında pazarlık kozu olarak kullanılıyor olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. BBC'ye konuşan Egeland, muhalif grupların hasta çocukların tahliye edilmesi karşılığında ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettiğini anladıklarını belirtti.

"Umalım ki yapılan anlaşma iyi olsun" diye konuşan BM yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer hasta çocuklarla gözaltındakileri takas ediyorsanız, aranızdaki mücadelede çocukları pazarlık kozu haline getiriyorsunuz demektir. Bu çocukların tahliye edilmeye hakkı var. Bizim de onları tahliye etme gibi bir zorunluluğumuz var."

2013 yılından bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin insanın mahsur kaldığı, sağlık durumu kritik olan yüzlerce insan olduğu belirtiliyor. Bölgede hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyan çocukların sayısı ise 130'dan fazla.

İki günde 16 hastaya tahliye

Geçen hafta uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki kanser hastası yedi çocuğun tahliye edilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunmuştu.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Suriye'deki rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki hastaların başkent Şam'a tahliyesinin başladığını Twitter'dan duyurdu.

Suriye'deki Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS) da, Salı ve Çarşamba günü toplam 16 hastanın tahliye edildiğini, Perşembe günü de 13 ağır hastanın daha tahliye edileceğini açıkladı.

Bölgede aktif olan isyancı grupların başında gelen Ceyş el İslam, Twitter'daki paylaşımında tahliyeler karşılığında ellerindeki 29 hükümet çalışanını bırakmayı kabul ettiklerini doğruladı.

Doğu Guta, Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört 'çatışmasızlık bölgesinden' biriydi. Ancak Suriye hükümetinin son hava saldırılarında onlarca sivilin hayatını kaybettiği, birçoğunun da gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe