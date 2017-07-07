Hassan Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 22 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen "Trezeguet" lakaplı oyuncuyla satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.