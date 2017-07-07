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Hassan Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, 22 yaşındaki 'Trezeguet' lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı bir yıllığına kiraladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:32
Hassan Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 22 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen "Trezeguet" lakaplı oyuncuyla satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.

  • Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Sportif Direktör Nursal Bilgin ile Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu törende Mısırlı oyuncu kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:32
  1. Kasımpaşa
  2. Mısır
  3. Belçika
  4. Hassa
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