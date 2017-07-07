Hassan Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, 22 yaşındaki 'Trezeguet' lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı bir yıllığına kiraladı.07 Temmuz 2017 Cuma 09:32
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 22 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen "Trezeguet" lakaplı oyuncuyla satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.
- Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Sportif Direktör Nursal Bilgin ile Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu törende Mısırlı oyuncu kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.