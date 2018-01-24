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Hasip Kaplan'a bir şok daha! Uygun bulundu...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'a verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını uygun buldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:43
Hasip Kaplan'a bir şok daha! Uygun bulundu...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Kaplan'ın itirazı üzerine Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı inceledi.

Kararda usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını kaydeden Daire, deliller ve işlemlerde de eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığını belirten mahkeme, kararda isabetsizlik görülmediğinden istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Böylelikle Kaplan hakkındaki karar kesinleşti.

Karardan

Silopi ilçesinde 2010 yılının Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katılarak, silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve gruba öncülük ettiği iddiasıyla Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kaplan hakkında, 31 Ekim 2017'de "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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