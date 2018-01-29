Hasip Kaplan’ın avukatlığı da bitti
Terör örgütü adına suç işlemek gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırılan HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’a bir şok daha.29 Ocak 2018 Pazartesi 03:13
Irkçı ve bölücü söylemleriyle gündeme gelmeye çalışan Hasip Kaplan’ın iki yıldan fazla hapis cezası alması sebebiyle Avukatlık Kanunu’nun 5. Maddesine göre “avukatlık” yapamayacağı belirlendi. İstanbul Barosu’na kayıtlı görünen Kaplan’ın durumu hakkında baro yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.