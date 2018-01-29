Hasip Kaplan’ın avukatlığı da bitti

Irkçı ve bölücü söylemleriyle gündeme gelmeye çalışan Hasip Kaplan’ın iki yıldan fazla hapis cezası alması sebebiyle Avukatlık Kanunu’nun 5. Maddesine göre “avukatlık” yapamayacağı belirlendi. İstanbul Barosu’na kayıtlı görünen Kaplan’ın durumu hakkında baro yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.