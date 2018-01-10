Hasip Kaplan'a ateş püskürdü: Tükürülecek değersizlikte

HDP'nin eski vekillerinden Hasip Kaplan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan partinin eş genel başkanlığı koltuğuna oturacak kişi için yaptığı yorum tepkilere sebep oldu. Kaplan'ın "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" sözlerinin ırkçı olduğunu belirten birçok kişi tepki gösterdi. HDP'de Kaplan'a tepki göstermekte gecikmedi ve resmi Twitter hesabından "Anlayışımız ve politikalarımız ile hiçbir ilgisi yok. Kınıyor ve ayıplıyoruz" dedi.

HDP Genel Merkezi, Hasip Kaplan’ı ihraç talebiyle disipline sevk etmeye hazırlanıyor. Kaplan da Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla, "Siyasetten de, partiden istifa ediyorum" dedi.

"Sırrı gitsin film çeksin" diyerek Kaplan'ın hedef aldığı HDP'li Önder de açıklamalarda bulundu.

'HDP'DE EŞ GENEL BAŞKANLIK GÖZ DİKİLEN BİR YER DEĞİLDİR'

Önder'in açıklamaları şöyle:

"HDP’de eş genel başkanlık ‘göz dikilen’ bir yer değildir. Hasip, düzen partileriyle bizi karıştırmış. Vekil olduğu zamanlarda da karıştırırdı.

'MİLLETVEKİLİYKEN DE FİLM ÇEKERKEN DE…'

Ben eş genel başkanlığa, aday ya da talip değilim. Kuruluşundan bu yana, yoldaşlarım bu onurlu göreve defalarca beni önerdiler. Ben de her seferinde benden daha yetkin, benden daha layık en az onlarca yoldaşımı önerdim. Bugün de böyle düşünüyorum. Bu partinin bir sıra neferiyim. Milletvekiliyken de film çekerken de bu ‘sıra neferi’ olma duygum hep devam edecektir.

'IRKÇILIK HASTALIKLI BİR DUYGUDUR, HASİP KAPLAN'DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ…'

İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava'da, Suruç'da, Şengal'de, Ankara Garı'nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır.