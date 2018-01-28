Hasip Kaplan haddini iyice aştı!

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük bir saygısızlığa imza attı. Kaplan milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Cumhurbaşkanı olsan ne yazar' diyerek haddini aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da yaptığı konuşmada Zeytin Dalı'nın sonlandırılması için vekillere mektup gönderen 170'i aşkın ismi eleştirerek 'Sanatçı olsan ne yazar, profesör veya doçent olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Terör örgütü 1 senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz' diyerek tepki gösterdi.

'CUMHURBAŞKANI OLSAN NE YAZAR'

Erdoğan'ın bu sözleri HDP'li Hasip Kaplan'ın oldukça zoruna gitti. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerine karşılık veren Hasip Kaplan 'Bize hakaret edemezsiniz, Cumhurbaşkanı olsanız ne yazar, AK Parti Genel başkanı olsanız ne yazar' diyerek milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'na büyük bir saygısızlık yaptı.