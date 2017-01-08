Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti

İran medyasının bildirdiğine göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani hayatını kaybetti.

Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
Eklenme: 08 Ocak 2017, 19:49
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İran medyasının bildirdiğine göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

 

 
EtiketlerAli Ekber Haşimi RafsancaniöldüAnadolu Ajansı
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