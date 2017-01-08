İran medyasının bildirdiğine göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.
İran medyasının bildirdiğine göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.
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