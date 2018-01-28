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Haşim Kılıç’ın FETÖ'den aranan oğlu yurtdışına kaçtı

Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. İddiaya göre, Samed Kılıç arkadaşının gözaltına alınmasının akşamında yurtdışına çıktı.

28 Ocak 2018 Pazar 08:20
Haşim Kılıç’ın FETÖ'den aranan oğlu yurtdışına kaçtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına neden olan soruşturmada basına yansıyan yeni ayrıntılara göre, Kılıç’ın çocukluk arkadaşı S.C.K., 24 Mayıs 2017’de Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bir ByLock operasyonu sırasında gözaltına alındı.

Arkadaşının gözaltına alındığını öğrenen Kılıç’ın, aynı günün akşamında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdışına çıktığı belirtildi. Ardından Kılıç’ın da gözaltına alınan arkadaşı S.C.K. adına kayıtlı hat üzerinden ByLock kullandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, “arkadaşı S.C.K.’ya aldırdığı GSM hattı üzerinden 29 Ağustos ile 24 Eylül 2014 tarihleri arasında ByLock’tan 1263 kez iletişim kurmuştu”.

Savcılık önce, GSM hattının sahibi S.C.K.’yı gözaltına aldı. Yine iddiaya göre, “arkadaşının ByLock nedeniyle gözaltına alındığını öğrenen Kılıç, gerçek kullanıcının kendisi olduğu suçlamasıyla karşılaşacağını düşünerek ülkeyi terk etti”. Savcılık, bir süre dönmesini beklemiş ancak Kılıç’ın dönmemesi üzerine, mahkemeden yakalama kararı çıkarılmasını talep etmiş. Bu arada, Fatih Samed Kılıç’ın İngiltere’nin Wiltshire kentinde olduğu belirlendi.

Birleşik Krallık’taki (United Kingdom-UK) şirketlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Companies House isimli internet sitesindeki verilere göre, 36 yaşındaki Kılıç, FSK Renovasyon Ltd isimli bir şirket kurdu. 5 Eylül 2017’de kurulan şirket, mimari tasarım, inşaatlarda esaslı bakım, restorasyon yapacak. Şirketin tek yetkilisi ve çalışanı da yine şirketin kurucusu olan Fatih Samed Kılıç.

Şirketin isminin Kılıç’ın ad ve soyadının baş harflerinden oluştuğu belirtiliyor. (Habertürk)

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 08:20
  1. Fatih Samed Kılıç
  2. FETÖ
  • gorillagorilla31 dk önce
    FaSıK
  • Mustafa Mustafa 39 dk önce
    Eninde sonunda hesap verecekler, madem suçsuzsun niye kaçarsın.
  • Aydin AKÜRENAydin AKÜREN53 dk önce
    Adalet sagliycak olan adalet adamlari bulunduklari adalet makmalarina bile guvenmeyip kanunun aciklarini cok iyi kullanip kendi evlatlarini adalete teslim etmiyor.sunu bilsinler ki Allah cc adaleti şaşmayacak yaptiklarinin hesabini herkez verecek.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Kacmis olabilir sasormam butun kanuni yollari onlar biliyor rabbimde bunlari cok iyi biliyor vatandas gule gule diyor birgun adamin evine hirsiz girmis bunu goren ev sahibi hirsizi kovalamaya baslamishirsiz baska yone giderken ev sahibi mezara dogru kosuyormus demislerki hirsiz baska tarafa kacti niye sen mezara dogru kosuyon demisler nasil olsa buraya gelecek tipki vatanina hainlik etmis varsa vakit varken ya gider yada olumune sever
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