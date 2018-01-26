Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında,Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 16:45
Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine  eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 16:45
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Haşim Kılıç
  3. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haşim Kılıç'a şok haber! Yakalama kararı çıktı
    1. Haşim Kılıç'a şok haber! Yakalama..
    2. Öksüz hastalık
    3. Bahçeli’nin kurduğu şu gibi cümlelerin..
    4. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!
    5. Emel Sayın Mehmetçiğe dua ederken..
    6. PKK'lı teröristlere yardım etmişler!
    7. Araba kullanırken nelere dikkat..
    8. NATO savaş gemileri Sinop açıklarında
    9. Türk profesör gururlandırdı!
    10. Korkudan uyuyamıyoruz' deyip sokağa..
    11. Rus uzmanlardan çarpıcı yorum:..
    12. "Afrin'de ABD askerleri öldürüldü?"..
    13. Kesilen cezayı 'Hodri Meydan' üstlendi
    14. 'Türkiye eski ihtişamına geri dönüyor'
    15. TESK Başkanı uyardı! Cezası 2100 TL
    16. AK Partili Bülent Turan sert çıktı: Bu..
    17. POMEM mülakat sınav giriş yerleri..
    18. Meteorolojiden İstanbul'a son dakika..
    19. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9..
    20. Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter'..
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!