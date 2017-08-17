Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Açıkladı

Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanı Haşim Kılıç, Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti ile görüşme halinde olduğu iddiasını yalanladı.

Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

“Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır.”

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