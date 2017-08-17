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Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Açıkladı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağı öne sürülen isimlerden biri olan Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, iddiaları yalanladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:13
Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Açıkladı

Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanı Haşim KılıçMeral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti ile görüşme halinde olduğu iddiasını yalanladı.

Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

“Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır.”

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:13
  1. Meral Akşener
  2. Haşim Kılıç
  • abdoabdo1 sa önce
    chpkk dan teklif gelse geri çevirmez
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