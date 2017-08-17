Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Açıkladı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağı öne sürülen isimlerden biri olan Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, iddiaları yalanladı.17 Ağustos 2017 Perşembe 16:13
Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanı Haşim Kılıç, Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti ile görüşme halinde olduğu iddiasını yalanladı.
Kılıç, şu açıklamayı yaptı:
“Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır.”
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