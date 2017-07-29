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Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!

Almanya'nın Dortmund şehrinde Türk vatandaşı Menzi Turgut, haşemalı olduğu gerekçesiyle girdiği havuzdan yetkililer tarafından çıkarıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:43
Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!

Mayo giyim kurallarına uymadığı iddia edilen Menzi Turgut, Dortmun'da girdiği havuzda yetkililer tarafından dışarı çıkarıldı.

Eğlence mekanı yetkilileri giriş ücretini geri iade ederek, kurallara uymadığı gerekçesiyle Menzi Turgut'u havuzdan çıkardı. Menzi Turgut'un eşi Erturul Turgut, yaptığı açıklamada, ''Eşimi yarım tesettür giydiği için havuz dışına attılar. Benim eşim, iki parçalı Burkini giymişti. Standart mayo kumaşından yapılmış bir burkini. Aslında sakıncalı değil. Eğlence mekanın yaptıkları hiç hoş değil. Özür bekliyoruz '' dedi.

Öte yandan, eğlence mekanı yetkilisi Carsten Grimpe, herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade ederek, tesettür ile havuza girmenin sağlık kuralları açısından sakıncalı olduğunu, bu nedenle tesettür ile havuza girilmesine izin vermedikleri yönünde açıklamalarda bulundu. Grimpe, Turgut ailesinden özür dilemek istediklerini de sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:43
  1. haşema
  2. havuz
  • SerhatSerhat32 dk önce
    Yıne gavur ulkesınde yapmışlar kaş kalamar hotelde de hasama vb hotel havuzunu sokmuyor mus bunu duyunca aradım telefonla sordum evet sokmuyoruz dıyınce bende rezervasyonu mu iptal ettım yanı bu zıhnıyet hala ulkemizde bıle var
  • vatansevervatansever56 dk önce
    Madem haklisin alman ,niye ozur diliyorsun..? Ciplak vucuttan mi mikrop daha cabuk yayilir,kapalidan mi?Bence sizin goz zevkinizi engellemis o kadar ..medeniyet i..demokrasi,insan haklari hepsi batida mevcut:))
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