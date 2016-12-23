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Haşdi Şabi’ye devletten maaş!

Bütçe görüşmeleri tamamlayan Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi milislerine maaş bağlanmasını karara bağladı.

Haşdi Şabi’ye devletten maaş!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:28
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Irak'ta 2017 Bütçe Kanunu oturuma katılan 280 milletvekilinin 187'sinin kabul oyuyla onaylandı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) tüm karşı çıkışlarına rağmen onaylanan kanun tasarısında örgüt üyelerine maaş bağlanması kararlaştırıldı.

KDP BOYKOT ETMİŞTİ

Anlaşmaya rağmen 2 yıldır IKBY'e bağlı memurların maaşlarını aksatan Bağdat yönetimi, İran'a bağlı terörist grup olan Hasdi Şabi milislerine maaş bağlayacak. Buna göre kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının yüzde 3,8'inin kesilerek bu kesintinin yüzde 60'ının Haşdi Şabi'ye verilmesi kanunda onaylandı. KDP, Irak bütçesinin karar tasarısında önerilen teklif Kürdistan bölgesinin önerilerini göz önünde bulundurmaması ve 100 bin Peşmerge'ye 2017 bütçesinden maaş ödenmesi önerisinin yer almaması nedeniyle oturumları boykot etmişti.

PEŞMERGE MAAŞ ALAMIYOR

Meclisteki KDP grubu adına konuşan Hesro Goran, oturumu boykot ettiklerini ve bundan sonraki bütçe oturumuna katılmayacaklarını söylemiş, KDP Milletvekili Şahevan Abdullah da, “Güvenlik ve Savunma Komitesi içerisinde Peşmerge'ye mali ayrıcalıklar ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ordu ve Haşdi Şabi unsurları gibi en az 100 bin Peşmerge'nin aylık maaşını düzenli olarak Savunma Bakanlığı'ndan alması konusunda uzlaştık. Komite olarak meclis başkanlık divanı ve Maliye Komitesi'ne sunduk. Ancak bazı düzeltmeler yapılarak genel kurula sunulunca Peşmerge'ye ayrılan ayrıcalıkların çıkarıldığını gördük. Irak'ın dışında savaşanlar maaş alırken, toprağımız için mücadele eden Peşmerge maaş alamıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Yeni Şafak

 
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HABER YORUMLARI
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Rayiha

Hasdi sabi ve desteklediği bütün teröristlerden bulsun belasını ve yokolsunlar insallah ırağın yönticileri

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Zrg61

Hala Şii lere toz kondurmayanlar Allah aramizi ayirsin.Amin

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