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Haşdi Şabi'den ABD'ye rest: Siz çekileceksiniz!

Haşdi Şabi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendilerine yaptığı Irak'tan çekilme çağrısına Twitter'dan yanıt verdi: DEAŞ ortadan kalkınca siz çekileceksiniz!

24 Ekim 2017 Salı 11:44
Haşdi Şabi'den ABD'ye rest: Siz çekileceksiniz!

Irak’taki rolü Kerkük saldırısının ardından bir kez daha tartışmaya açılan İran destekli Haşdi Şabi milisleri ABD’ye meydan okudu. Haşdi Şabi içinde İran'a en yakın gruplardan sayılan Asaib Ehl’il Hak’ın lideri Kais Hazali, kendilerine 'İran'a çekilin' çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a Twitter’dan yanıt verdi.

Hazali dün gece attığı tweette, ''ABD Dışişleri Bakanı’na: Sizin silahlı güçleriniz, DEAŞ varlığının yol açtığı bahane ortadan kalktıktan sonra vatanımızı gecikmeden terk etmek için hazırlıklara hemen şimdi başlamalı'' dedi.

Haşdi Şabi sözcüsü Ahmed el Asadi ise ABD’nin bu sözlerini ‘kabul edilemez ve temelsiz’ diye niteleyip özür talep etti. Haşdi Şabi komutanlarından Hadi el Amri de, Irak Başbakanı Haydar Abadi’ye Tillerson’la ‘kendilerinden özür dileyene dek’ görüşmeme çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Tillerson, İran’ın bölgesel rakibi olan Suudi Arabistan’a pazar günü yaptığı ziyarette, Irak’taki Haşdi Şabi dahil bütün yabancı güçlerin çekilmesi çağrısı yapmıştı. DEAŞ'in Irak’ta zemin kazandığı 2014'te on binlerce Iraklının katılımıyla kurulan Haşdi Şabi'nin, Irak devletine bağlanmış olmasına rağmen İran'dan mali destek ve eğitim aldığı biliniyor. 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD'nin ise ülkede 5 binden fazla askeri bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:44
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