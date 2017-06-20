Haşdi Şabi milislerine büyük şok!

Irak ordusunun Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten geri almak için başlattığı saldırıya katılan paramiliter Şii Milis Gücü Haşdi Şabi’ye dahil Saraya el-Jihad milis grubu "kimliği bilinmeyen bir savaş uçağı" tarafından bombalandı.

Iraqi News haber sitesinin haberine göre Saraya el-Jihad milislerinden yapılan açıklamada "Musul’un batısında konuşlanan birliklerimiz saldırıya uğramıştır" denilerek şu açıklama yapıldı: "Pazartesi sabah saat 03:00'da, kimliği belirsiz bir savaş uçağı tarafından ateşlenen bir roket, Musul'a giden Tal Abya ve Addaya bölgeleri arasındaki ana yol üzerinde birliklerimizi hedef aldı. Yol, Musul'daki DAEŞ terör örgütünün malzeme transport etmek için kullandığı ana noktadır. Roket, 12 metre çapında ve 10 metre derinlikte büyük bir çukur açtı."

Altmıştan fazla Şii milis grubunun oluşturduğu Haşdi Şahabi Irak Hükümeti’nce Başbakan’ın komutasındaki Ulusal Güç olarak kabul ediliyor