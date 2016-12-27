Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cebbar Hasan, Haşdi Şabi güçlerinin, Musul'un batısında örgütün kontrolü altındaki Telafer ilçesine doğru ilerlemeye başladığını belirtti. Haşdi Şabi'nin Telafer'in batısında yer alan Aynu'l Hasan Vadisi Bölgesi'ne ilerlediğini aktaran Hasan, IŞİD ile şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.
Haşdi Şabi bünyesindeki Bedr Grubu Sözcüsü Kerim en-Nuri de bugün yapılan hamleyle Telafer'e düzenlenecek muhtemel operasyondan önce örgütün ilçeye doğru hareketinin sınırlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.
MUSUL’ÜN GÜNEYİNDEKİ SALDIRIDA POLİS HEDEF ALINDI
Öte yandan, IŞİD’in Musul'un çeşitli noktalarında emniyet güçlerine yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi. Irak ordusunda görevli Albay Mervan Sa'dun ed-Duleymi, bir grup terör örgütü mensubunun, Musul'un doğusundaki El-Hadra Bölgesi'nde polis güçlerini hedef alarak, bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini belirtti. Duleymi, saldırıda 1 polisin öldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.
DAEŞ SALDIRISINDA 4 HAŞDİ ŞABİ MENSUBU ÖLDÜ
Telafer yakınında Eş-Şeria Eş-Şimaliyye Bölgesi'nde de DAEŞ’in bomba yüklü araçla 2 intihar saldırısı düzenlediğini ifade eden Duleymi, Haşdi Şabi güçlerinden 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.