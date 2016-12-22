Haşd-i Şabi teröristleri o bölgeye saldıracak!

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Timetürk'ten Melahat Kemal'in haberine göre; Terör örgütü Haşd-i Şabi liderlerinden Muhammed el Basri 18 Aralık'ta İran haber ajansı Fars News'e yaptığı açıklamada "Haşd-i Şabi'nin asıl amacı, batı Musul bölgesindeki ikmal yollarını kesmek ve Suriye sınırını güvenlik altına almak" demişti.

Örgütün Irak-Suriye sınırını kendi kontrolü altına almak istemesi çeşitli soruların sorulmasına sebep oluyor. Bu istek, İran'ın kendi sınırından başlayarak Irak'ı da içine alacak biçimde Suriye-Irak sınırına uzanan hattı güvenlik altına almak istemesinden mi kaynaklanıyor?

BAĞDAT HÜKÜMETİNE RESMİ BAŞVURU

Irak Hizbullah'ı liderlerinden Settar el Saidi, Haşd-i Şabi'nin Bağdat hükümeti başbakanı Haydar el İbadi'ye Suriye sınırının güvenliğini sağlamak için resmi başvuruda bulunduğunu belirtti.

Irak silahlı güçlerinin de genel komutanı olan İbadi, bu talebe henüz bir cevap vermedi. İbadi'nin Irak'taki siyasi durumu daha karmaşık hale getirmesi muhtemel olan böyle bir kararı vermekte aceleci davranmak istemediği belirtildi.

İRAN BAĞLANTILI LİDERLERDEN SINIR KONTROLÜ İMASI

Haşd-i Şabi komutanlarından ve İran destekli örgüt Bedr Grubu'nun lideri Hadi el Amiri 1 Kasım'da yaptığı açıklamada "Misyonumuz ülkeyi özgürleştirmek ve sınırda sıkı güvenlik önemleri inşa etmek" demişti.

Irak meclisindeki Bedr kanadından Bedr Rezzak el Haydari, Irak sınırında güvenliğin sağlanması için Haşd-i Şabi'ye çağrıda bulundu. Haydari "Sınır güvenliğinin sağlanması için Irak güvenlik güçleri yanında Haşd-i Şabi'ye çok önem veriyoruz" dedi.

SURİYE'YE Şİİ MİLİTAN AKIŞINI SAĞLAYACAK 600 KİLOMETRELİK ALANI KONTROL ETMEK İSTİYOR

Haşd-i Şabi, Anbar vilayetindeki Kaim bölgesinden Ninova eyaletindeki Rabia bölgesine kadar uzanan Suriye sınırındaki 600 kilometrelik alanı kontrol altına almak istiyor.

Örgütün Suriye sınırında kontrol etmek istediği alan İran'ın, Irak-İran sınırının doğusundan Irak-Suriye sınırının batısına kadar uzanan bölgede oluşturmak istediği bir hattı içeriyor. Bu hat, Esed saflarında savaşmak üzere İran ve Irak'tan Suriye'ye Şii militanların akışını sağlayacak.

Bağdat hükümeti 7 Ekim'de aldığı bir karar ile Savunma Bakanlığı ile bağlantılı askeri kuvvetleri, Şii militanları korumak üzere Suriye sınırına yığdı. 3 bin askerden oluşan bu askeri yığınak sınırlara verilen önemi gösteriyordu.

İBADİ, YETKİYİ HAŞD-İ ŞABİ'YE AKTARACAK MI?

Irak Sınır Güçleri'nin idaresini elinde bulunduran Irak İçişleri Bakanlığı, Irak sınırlarının korunmasından sorumlu. Haşd-i Şabi'nin kontrolü kendi uhdesine alması için İbadi'nin örgüte yetki vermesi gerekiyor.

Sahadaki komutanlar sınır güvenliği kontrolünü Haşd-i Şabi'ye vermek istese bile İçişleri Bakanlığı'nın buna karşı duracağı düşünülüyor. Bu muhtemel anlaşmazlığın coğrafi alanlarda sorunlara ve çıkar çatışmalarına sebep olması öngörülüyor.

ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Sınır kontrolü tartışmaları bir çok sorun oluşturacak gibi görünüyor. Haşd-i Şabi sınırların güvenliğini sağlayabilecek mi? Sınırı korumak için yeterli sayıda eğitimli elemanı ve silahı var mı? ABD başta olmak üzere Irak'ın müttefikleri, sınır kontrolünün Haşd-i Şabi'ye dolayısıyla İran'a verilmesine nasıl bir tepki verecek?

Bütün bu soru ve muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulduğunda son durumu, İbadi'nin Haşd-i Şabi'nin talebine olumlu yanıt verip vermeyeceği belirleyecek.