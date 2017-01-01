Hasbahçe Kağıthane Evleri'nde Lansman Fırsatı Devam Ediyor

Lansman süresini yaz aylarına özel uzatan GBÖ Ortaklığı, LANSMANA ÖZEL %15 indirim fırsatını sunmaya devam ediyor.

Proje hakkında genel bilgiler ise şu şekilde,

Hasbahçe Evleri, yaklaşık 2.000 m2 arsa üzerine kurulu, 14’er katlı 2 blokta toplam 119 daireden oluşmaktadır.

Projemiz hakkında genel bilgiler şöyledir;

Bina Özellikleri

Dairelerimizin tamamı 2+1 den oluşmakta olup, isteğe göre kapalı mutfak veya açık mutfak seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Kapalı otopark, spor salonu, sauna, çocuk oyun parkı ve site güvenliği bulunan Hasbahçe Evleri şehrin içinde konforlu bir site yaşamını sizlerle buluşturuyor

Bölge Özellikleri

Hasbahçe Evleri, ismini Kağıthane’nin gözbebeği Hasbahçe’den almaktadır.

Yemyeşil bir manzarası olan Hasbahçe Evleri, sizleri şehrin merkezinde ferah bir yaşama davet ediyor.

Etrafında üniversiteler, hastaneler, ofis projeleri bulunması bölgeyi daha da önemli hale getirmektedir.

Ulaşım

2017 sonunda açılacak olan Kağıthane Merkez metro durağına 3 dakikalık yürüme mesafesinde,

Taksim, Şişli, Beşiktaş gibi şehrin merkezi noktalarına 15’er dakika yakınlıkta,

Tek otobüsle tüm merkezi noktalara ulaşım imkanı

Yatırım Fırsatı

Oturum için çok özel bir noktada olan Hasbahçe Evleri; gerek kira getirisi, gerekse bölgenin ilk projesi olma özelliğiyle birlikte yüksek getiri vaad ediyor.

Yatırım amaçlı düşünüldüğünde de cazip fiyatları sayesinde kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. (Projenin bölgede emsal kira getirisi 2.250 TL 'dir)

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