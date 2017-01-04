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''Hasat mevsiminde ürünlerine ipotek koyuyorlar''

Gıda fiyatlarını düşürecek yol haritası belirlendi. Öncelikli olarak sebze, meyve gibi ürünlerin lojistik ve depolama kaynaklı kayıplarının önüne geçilecek. Üretici örgütlerinin birleşmesi teşvik edilerek maliyetler düşürülecek. Ambalajlara standart ve soğuk hava depolarına yönelik ilave teşvikler getirilecek.

''Hasat mevsiminde ürünlerine ipotek koyuyorlar''
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:58
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Güçlendirici çalışmalara yapacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son yapılan gıda komitesi toplantısında bir takım kararlar alındığını belirterek, sebze, meyve ticaretinde üretici örgütlerinin güçlendirilmesine ve diğer lojistik tedbirlere ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Üreticilerin güçlenmesi gerektiğini belirten Tüfenkci “Üretici birliklerine teşvik mekanizmaları oluşturulması noktasında Maliye Bakanlığımız, bizler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız birlikte bir çalışma yapacağız. Yine birliklerin bu pazarın içinde yani hallerde, pazarlarda, perakendecilerin içinde yer almaları için güçlendirici çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Tüfenkci, Tarım Bakanlığı ile erken uyarı sistemi kurma noktasında, sebze ve meyve fiyatlarının arzı konusunda da çalışmaları birlikte yürüttüklerini aktardı.

Hasat mevsiminde ürünlerine ipotek koyuyorlar

Tüfenkci “Enflasyona etkileri bakımından da ekonomi yönetimini etkiliyor. Özellikle Türkiye’deki ekilebilir alanların kısıtlı olması, üreticilerimizin de küçük üretici olmaları arada bir takım aracıların doğmasına sebep oluyor. İşadamı veya tüccar olarak anılan bu aracılar daha üretime gelmeden bir anlamıyla üreticileri finanse ediyorlar bir başka deyişle onların hasat mevsiminde ürünlerine ipotek koyuyorlar” dedi.

 
EtiketlerGümrük ve Ticaret BakanıBülent TüfenkciTarım BakanlığıMaliye BakanlığıGıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı
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