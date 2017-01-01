Hasanoğlu İnşaat, Suudi Arabistan'lı Alasir Grup ile Türkiye'de ortak yatırımlar için ilk adımı attı

Gayrimenkul ve İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan HASANOĞLU İNŞAAT; kamu projeleri ve markalı konut projeleri geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır.

Kurulduğu ilk yıllardan günümüze kadar, kamu alanında ve özel sektörde başarıyla sonuçlandırdığı her projesinde gücüne güç katan HASANOĞLU İNŞAAT, projelerindeki yenilikçi yaklaşımı ve kullanmış olduğu ileri teknoloji ile sektöründe öncü olmayı her zaman başarmıştır.

2000’li yılların başlarında ise, Ar- Ge çalışmaları ve yatırımları sonucu ‘’BANU EVLERİ’’ Markasına hayat veren HASANOĞLU İNŞAAT; markalı konut sektörünün örnek firmalarından biri olmuştur. Adeta Bahçeşehir’in simgesi haline gelen ve markanın bölgedeki ilk projesi olma özelliği taşıyan BANU EVLERİ Bahçeşehir ile bölgenin değerine değer katmıştır. Devam eden süreçte BANU EVLERİ Ispartakule 1, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 Projeleri ile markalı konut sektöründe Aile Odaklı yatırımları ile müşterilerine hayallerindeki yaşamı sunmaya devam etmektedir.

HASANOĞLU İNŞAAT ve Grup Şirketleri ; Sektördeki 25 yıllık bilgi birikimini, ülkemizin günden güne büyüyen ekonomik atılım gücüyle birleştirerek bir süredir gündemine aldığı Suudi Arabistan’ın önemli ailelerinden ve ülkelerinde ki önemli Gayrimenkul Yatırımcılarından olan ALASİRİ AİLESİ’nin TÜRKİYE’ deki temsilcisi ile inşaat sektöründe ortak yatırımlar yapmak ve projeler geliştirmek amacı ile sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Ortaklığın hayata geçireceği ilk proje ise, HASANOĞLU İNŞAAT’ın Bahçekent’te bulunan arsa yatırımı üzerinde gerçekleştirilecektir.