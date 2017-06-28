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Hasankeyf'teki tarihi eserler yıl sonuna kadar taşınacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalan tarihi eserler yıl sonuna kadar yeni yerlerine taşınacak.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:20
Hasankeyf'teki tarihi eserler yıl sonuna kadar taşınacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalan tarihi eserler yıl sonuna kadar yeni yerlerine taşınacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine, Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı'nın tamamlanması nedeniyle taşınacak tarihi eserlere ilişkin bilgi verdi.

Ilısu Barajı alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj gölü alanından çıkarıldığını ve Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na yerleştirildiğini anımsatan Eroğlu, taşıma işlemi için 8 "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı (SPMT)" kullanıldığını anlattı.

Eroğlu, proje kapsamında toplam Zeynel Bey Türbesi dışında 7 tarihi eserin daha taşınacağını açıkladı.

Hasankeyf'te proje kapsamında yer alan anıt eserlerin Zeynel Bey Türbesi'nde kullanılan yöntemden farklı bir yöntemle taşınacağına bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Eserlerin taşınma tarihi tam olarak kesinleşmemekle birlikte çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu eserlerden Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi ile minaresi ve Orta Kapı'nın taşıma proje çalışmalarını tamamladık. Söz konusu eserlerin taşıma işleminde, SPMT adı verilen lastik tekerlekli özel platformlar yapının kaydırılacağı yöne yerleştirilecek, hidrolik krikolar ile kaldırılan yapı raylar üzerinde hareket ettirilerek konumu değiştirilmiş olacaktır."

Bakan Eroğlu, Yamaç Külliyesi'nin yerinde korunacağını belirterek, "Er-Rızk Camisi ve minaresi, Süleyman Han Camisi ve minaresi, Koç ve Kızlar camilerine ilişkin projeleri ise bu ay sonunda tamamlayacağız. Eserlerin bu sene taşınması gerekiyor çünkü baraj bitti. Eserlerin her biri ayrı bir sistemle taşınacağı için net tarihler ona göre belirlenecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:20
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