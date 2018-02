Hasan Şaş'tan flaş Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, ligin durumu ve sarı kırmızılı takımın şu anki form durumu hakkında şunları söyledi:



Lig çok çetin geçiyor. Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arasında ligin sonuna kadar devam edecek bir yarış. Ligin liderliğini geriden gelerek almak bizim açımızdan çok iyi. En azından takıma bir moral oldu. Çok eksiğimiz var. Ndiaye gitti ve Fernando'nun sakatlığı açıkçası orta saha bölgesinde bize sıkıntı yarattı ama tekrardan kazanabileceğimiz oyuncularımız vardı. Bunlarında başında Donk ve Selçuk geliyor. Ligin ilk yarısında çok dakikalar alan oyunculardı. Tolga, Selçuk, Donk ve tekrardan Belhanda'yı orta sahaya çekerek hocamızla mevcut bir orta saha yaratmaya çalıştık. Son iki maçta bu çok yararlı oldu. Ama Belhanda'nın son maçta kırmızı kart görmesi üzücü. Profesyonel çerçeve içinde haklı da olsa bunu yapmaması gerekiyordu.



O bölgede sıkıntılı olabiliriz ancak elimizdeki mevcut oyuncuların performansını yukarıya çıkarttığımız için Kasımpaşa maçında o sıkıntıyı çok aramayacağız. Fernando, cuma veya cumartesi günü dönecek. Umarım sağlıklı bir şekilde dönmüş olur. Belhanda'nın yokluğunu hissedeceğiz. Yetenekli bir oyuncu. Liderliği geri almak çok önemli. Biz de bu moral ve liderlik havası içerisinde takımın sahada nasıl iyi futbol oynaması gerektiğini oyuncularımıza anlatıyoruz. Büyük takımlar kazandığı sonuçlar ve şampiyonluklarla anılır ama biz iyi futbol oynayan takım olarak da anılmak istiyoruz. Mümkünse rakip sahada, paslaşarak ve göz hoş gelen bir futbol oynamak istiyoruz. Son maçta bunların sinyallerini ve belirtilerini gördük. Bu anları dakika olarak artırabildiğimiz anda daha etkili bir takım olacağız."



"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTEMEYEN OYUNCUYU TAKIMDA TUTAMAYIZ"



Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak, İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'e transfer olan Ndiaye hakkında da konuşan Şaş, "Ndiaye önemli bir oyuncu. Hiç kimse İngiltere Premier Lig'den gelerek bir oyuncuya 17 milyon Euro verip oyuncu almıyor. İyi bir oyuncu ki transfer ediyor. Ama Ndiaye gitmek istedi. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Teknik ekip olarak da yapacak bir şeyimiz yoktu. Ndiaye defalarca bize gitmek istediğini söyledi. Sonuçta gitti. Galatasaray'da oynamak istemeyen oyuncuyu takımda tutamayız. Takımı etkiler. Fernando'yu etkiliyor. Ama Fernando'nun geri dönüşüyle birlikte Ndiaye'nin açığını kapatacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇME ŞANSI VAR"



DHA'ya yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih ile oynayacağı maçları da değerlendiren Haşan Şaş, "Zor bir rakip. Herkes biliyor. Beşiktaşlılar da bunu biliyor. Bayern Münih her sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final oynayan, bütçeleri 400-500 milyon euro olan bir takım. Beşiktaş için iki maç da zor olacak. Beşiktaş elinden gelen her şeyi yapacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın da kaliteli oyuncuları var. O tempoya, seviyeye çıktığı zaman Beşiktaş'ın şansının Vodafone Park'da süreceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın çok tecrübeli ve etkili isimleri var. Bu isimler eğer konsantrasyonla birlikte yüksek seviyeye çıkarsa Beşiktaş'ın bu turu geçme şansı olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"EBOUE'YE KULÜP VE ŞAHSIMIZ OLARAK YARDIM EDECEĞİZ"



Öte yandan Hasan Şaş, İstanbul'a yerleşecek Emmanuel Eboue için de şunları söyledi:

"Eboue ile görüştük. Eboue'nin durumu özel bir durum. Bunları anlatmaya gerek yok. Onunla sürekli irtibat halindeyiz. Eboue İstanbul'da yaşayacak. İstanbul'da da yaşadığı sürece biz de onunla birlikte olacağız. Gerekli diploma ve lisansları aldığı zaman da Eboue'ye kulüp ve şahsımız olarak yardım edeceğiz."