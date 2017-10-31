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Hasan Şaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor ile berabere kalmasının ardından, Galatasaray'ın eski yıldızı Hasan Şaş sosyal medyadan flaş bir göndermede bulundu.

31 Ekim 2017 Salı 01:33
Hasan Şaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Son dakika golüyle yıkılan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'ın eski yıldızı Hasan Şaş'tan gönderme geldi.

Fenerbahçe ilk yarıda Umut Bulut'un şok golüyle 1-0 geriye düşerken, 44. dakikada Ozan Tufan'ın ağları sarmasıyla soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. İkinci yarıda Neustadter ve Josef'in peş peşe sayılarıyla skoru 3-1'e getiren Fenerbahçe, kalan sürede Kayserispor'un geri dönüşüne engel olamadı. Önce Neto kendi ağlarını sarsarken, 90+5'te Asamoah Gyan takımına 3-3 beraberliği getirdi.

HASAN ŞAŞ: "MAYISLAR BİZİMDİR"

Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada fırsat teperek Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. Lider Galatasaray'ın eski yıldızı Hasan Şaş, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesinde bulunarak, "Mayıslar bizimdir" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 01:33
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