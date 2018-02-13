Hasan Şaş ortadan kayboldu! Geçen hafta...
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Hasan Şaş detayı dikkatlerden kaçmadı.13 Şubat 2018 Salı 13:39
Sarı-Kırmızılı ekibin yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, geçen hafta Sivas deplasmanında taraftarla yaşadığı atışmayla gündeme gelmişti.
Şaş, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi yeşil zemindeydi fakat tecrübeli isim, daha sonra adeta kayıplara karıştı. Levent Şahin, Ümit Davala gibi isimlerin görüntüsü objektiflere takılırken Hasan Şaş, Antalyaspor maçında kulübede gözükmedi.
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