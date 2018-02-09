Hasan Şaş çıldırdı! ''İki cihanda yakanı bırakırsam namerdim''
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medyadan kendisine hakaret eden takipçisine adeta ateş püskürdü.09 Şubat 2018 Cuma 01:48
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Sivasspor yedek kulübesi ile tartışmıştı. Maç içinde Sivassporlu taraftarların tepkisini çeken Şaş'a bir de sosyal medyadan tepki geldi.
Sivassporlu bir taraftar, Hasan Şaş'a ağır küfür ve hakaretlerde bulunurken, Hasan Şaş, ''Bana ahlak dersi vermeye çalışana bakın, seni iki cihanda yakanı bırakırsam namerdim'' ifadelerini kullandı.
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