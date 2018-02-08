Hasan Şaş açıkladı: Emanuel Eboue geri dönüyor

NTV Spor’un haberine göre Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş, “Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul’da olacak” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan ve Türkiye’de gündem olan haberlere göre Eboue, intiharın eşiğinde olduğunu açıklamış ve maddi anlamda zor günler geçirdiğini söylemişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Eboue’nin açıklamalarından sonra kendisine yardımcı olacaklarını söylemişti.