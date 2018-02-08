THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hasan Şaş açıkladı: Emanuel Eboue geri dönüyor

Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş, zor günler yaşadığını açıklayan Emmanuel Eboue’nin cuma günü İstanbul’a geleceğini söyledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:05
Hasan Şaş açıkladı: Emanuel Eboue geri dönüyor

NTV Spor’un haberine göre Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş, “Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul’da olacak” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan ve Türkiye’de gündem olan haberlere göre Eboue, intiharın eşiğinde olduğunu açıklamış ve maddi anlamda zor günler geçirdiğini söylemişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Eboue’nin açıklamalarından sonra kendisine yardımcı olacaklarını söylemişti. 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:05
  1. Fatih Terim
  2. Eboue
  3. Hasan Şaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    1. ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    2. Manisa'da otomobil ile minibüs..
    3. Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi
    4. İzmir'de köpeği asarak öldürdüler
    5. Ermenistan'a soğuk duş! Ölü ve yaralılar
    6. Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken..
    7. Bangladeş’in eski Başbakanına 5 sene..
    8. İngiltere'den flaş Türkiye çıkışı:..
    9. Karabağlar Arçelik servisi
    10. Boşnakça sınavı için teşekkürler
    11. YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...
    12. Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor
    13. Sümela Manastırı'ndan tarihi kareler
    14. İki devlet arasında köprü oldu!..
    15. 'Küçük Perinçek' babasının izinde!
    16. Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize..
    17. Azerbaycan'da karar açıklandı: Aliyev..
    18. İçişleri Bakanlığından Vali Orhan..
    19. Trump'ın büyük sırrı ortaya çıktı!..
    20. İlk kez görüntülendi! Kadın..
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar