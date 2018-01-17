Hasan Karakaya Özel Ödülü Yeni Akit’e

Merhum Genel Yayın Koordinatörümüz Hasan Karakaya, vefatının ardından da gazetecilere örnek olmaya devam ediyor. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 3’üncüsü düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri kapsamında Merhum Genel Yayın Koordinatörümüz Hasan Karakaya’nın adının verildiği özel ödül Yeni Akit’e layık görüldü. Hotel Rixos Grand Ankara Otel’de düzenlenen ödül töreninde, Hasan Karakaya Özel Ödülünü Haber Müdürümüz Murat Alan aldı. AYD Başkanı Sinan Burhan, “Hasan Karakaya, dürüst, dobra, objektif ve keskin bir kalemdi” diye konuştu.



HASAN KARAKAYA ADINA ÖZEL ÖDÜL



Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, “348 yerel radyo televizyon ve gazete oylamasıyla ‘Anadolu Medya Ödülleri’ni belirledik. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Antalya’ya kadar geniş bir coğrafi alanda bu ödül töreni oylamasını gerçekleştirdik” diye konuştu. Merhum Hasan Karakaya’nın adını taşıyan özel ödül Yeni Akit gazetesine layık görüldüğünü belirten Burhan, “Hayırlı olsun” dedi.



YILDIRIM: MEDYA ETİK DEĞERLERİNİ GELİŞTİRMELİ



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, medyanın kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil, kendi etik değerlerinin geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, “Medyaya, basına güveni artırmanın, itibarını yükseltmenin yolu bu. Başka türlü olmaz. Bu konuda hepinize çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu. 15 Temmuz’da medya kuruluşlarının darbenin bastırılmasında hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Yıldırım, “Milletimizin tek kanaldan değil, birçok kanaldan bilgi alması ve doğrulaması demokrasi adına güzel bir şey. Sosyal medya da antibiyotik gibidir; kararı ilaç fazlası zehir, sosyalleşmeden uzaklaşmamak gerekiyor. Sosyal medya sorumsuz medya değildir, sanal dünya yalan dünya değildir, gerçekte suç ne ise sanalda da odur” dedi.



"Yerel medyanın sesini, sözünü çok önemsiyoruz ve her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz” diyen Yıldırım, “Yerel basını güçlendirmek amacıyla yerel ve bölgesel medya buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Basın Kanunu’nu yeni baştan ele aldık, 2014’te yürürlüğe girdi, basın kartı bekleme süresini kısalttık, basın mensuplarının yurtdışı görevlerine çıkışını kolaylaştırdık. Aslında siyasetçiyle gazetecinin kaderi aynı. Biz varsak siz varsınız, biz yoksak sizin de işleriniz azalıyor, sıkıntıya giriyor. Medyamız şiddet ve nefret kültürüne karşı çok özenli bir dil tercih etmelidir, bunu kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.

FREKANS ÜCRETLERİ DÜŞTÜ



TÜRKSAT’ın frekans ücretleri ile ilgili sektörün şikayetleri olduğunu hatırlatan Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda da Ulaştırma Bakanımıza söyledik. O da TÜRKSAT ile beraber bir çalışma yaptı. Burada ciddi bir indirime gidiyoruz. Frekansın bandın genişliğine göre. Daha dar bir bant genişliğinde 7 bin 200 dolar artı KDV, daha geniş band olunca 12 bin 500 artı KDV. Yani yüzde 40’la 60 varan bir indirimden bahsediyoruz.”



Konuşmasında Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesinde müttefikleri tarafından adeta yalnız bırakılmasına da tepki gösteren Yıldırım, şunları söyledi: “Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. NATO’nun sınırları, Türkiye’nin güney sınırlarıdır. Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı’nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz.”

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA