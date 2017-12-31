Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hasan Karakaya Ağabey kabri başında anıldı

Akit Medya Grubu'ndaki dava arkadaşları gazetemizin merhum Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya ağabeyi kabri başında dualarla andı.

31 Aralık 2017 Pazar 19:20
Hasan Karakaya Ağabey kabri başında anıldı

YENİAKİT.COM.TR - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarını takip eden heyette yer alan ve Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya ağabey, vefatının ikinci yıldönümünde, Akit Medya Grubu'ndaki dava arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyeleri Hasan Mağden ve Fatih Uğurlu, Yalçın Turgut Balaban, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu,  Haber Müdürü Murat Alan, ve Mehmet Duvarbaşı, Hasan Karakaya ağabeyi kabri başında ziyaret etti. Ziyarette Hasan ağabeye Yasin-i Şerif ve dualar etti.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 19:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MehmetMehmet17 dk önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl..
  2. Gabar Kartallarından komando antlı..
  3. Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince...
  4. AK-47 (Kalaşnikof) nasıl çalışır?
  5. Gurbetçi genç Almanya'daki asgari..
  6. Hasan Karakaya Ağabey kabri başında..
  7. '15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı..
  8. Şişli Belediyesi alkol yasağını deldi
  9. 'Bahçeli ile dayanışma içerisinde..
  10. 'Dışkı'cı Celal Şengör'den Osmalı ve..
  11. O gece alçaklar darbeye direnenleri..
  12. Şehit Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad..
  13. Sopalarla ölümüne dayak attılar
  14. "Onlar Bağdat Caddesi’nde tankları..
  15. İşgalci İsrail Filistin topraklarını..
  16. Zorunlu kış lastiğinde zamlı tarife..
  17. Terör devleti İsrail rahatsız oldu:..
  18. Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır,..
  19. Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı!
  20. Ehliyetindeki hata kabusu oldu!..
Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
Meral Akşener hakkında bomba yorum
Meral Akşener hakkında bomba yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli yanımda olmasaydı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli yanımda olmasaydı...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular