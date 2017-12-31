Hasan Karakaya Ağabey kabri başında anıldı

YENİAKİT.COM.TR - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarını takip eden heyette yer alan ve Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya ağabey, vefatının ikinci yıldönümünde, Akit Medya Grubu'ndaki dava arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyeleri Hasan Mağden ve Fatih Uğurlu, Yalçın Turgut Balaban, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Haber Müdürü Murat Alan, ve Mehmet Duvarbaşı, Hasan Karakaya ağabeyi kabri başında ziyaret etti. Ziyarette Hasan ağabeye Yasin-i Şerif ve dualar etti.