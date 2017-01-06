Hasan Karabağ: Birliğimizi kimse bozamayacak!

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek, “Birliğimizi kimse bozamayacak. Şimdi birbirimize daha çok kenetleneceğiz” dedi. Karabağ, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah’tan rahmet diledi.

Yaşanan hain saldırı sonrası olay yerine giden Başkan Karabağ, yetkililerden bilgi aldı. Terörü ve terörü destekleyenlere tepki gösteren Karabağ, “Terör hain yüzünü bu sefer İzmir’imizde, Bayraklı’mızda gösterdi. Maalesef iki şehidimiz var. Yaralılarımız var. Olay sonrası Kaymakamımızla birlikte Savcımızı ziyaret ettik. Hainler bir katliam planlamış. Ancak kahraman polisimizin dikkatiyle amaçlarına ulaşamadılar. Terör olaylarının İstanbul’u, Ankara’sı, İzmir’i yok. Her yer mücadele alanı oldu. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Şu anda birlik ve beraberlik zamanı. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Terörün amacı korku yaymak. Kurulan tuzağa düşmeyeceğiz. İnsanlarımızı, güvenlik güçlerimizi öldürerek bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bunu asla başaramayacaklar. Bu ülke kolay kurulmadı. Kolay da yıkamazlar. Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık mücadelemizi sürdüreceğiz. Şuan ayrılık değil, birlik olma zamanı. Ülkemize olan saldırıyı topyekun bertaraf edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımızı da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Kına yaksınlar

Hasan Karabağ, Ankara ve İstanbul’da yaşanan terör saldırı sonrası sosyal medyada, “Neden İzmir’de patlama olmuyor” diyenlere tepki göstererek, “Şimdi kına yaksınlar” dedi.

Nükhet Hotar: Türkiye üzerine kurulan tuzakların farkında olmalıyız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmirliler'den provokasyona gelmemelerine ve bu hainlere fırsat vermelerini rica ediyorum. En büyük duamızın yaralılarımızın bir an evvel iyileşmesi yönünde. Patlamadan yaklaşık 1 saat önce “İzmir’de neden patlama olmuyor” şeklinde tweetler atıldığını görüyorduk. Türkiye üzerine kurulan tuzakların farkında olmalıyız. ifadelerini kullandı.