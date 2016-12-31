Hasan Basri Kurt'dan anayasa açıklaması!

Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, yaptığı açıklamada, “20 Aralık Salı günü komisyonda görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifi, komisyon üyesi ve komisyon dışındaki milletvekillerinin yer yer 3 saate yakın söz alarak komisyon çalışmalarını geciktirme çabalarına karşın, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüp maddeleri tek tek görüşüp kabul etmiştir.” dedi.

Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili bilgi veren Kurt, “316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla anayasa değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunduk. Komisyonda bu maddeleri tek tek görüşerek katkı vermek isteyen tüm milletvekillerimizin huzuruna çıkarmış olduk. Bazı maddeler geri çekildi, bazı maddelerde değişiklik yapılmasına karar verildi. Zaten bizim de isteğimiz en geniş tabanlı mutabakatı sağlamaktı. Anayasa Komisyonun kabul ettiği bu değişiklik teklifi milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Milletvekili Hasan Basri Kurt kabul edilen teklif maddeleri hakkında şunları söyledi;

“Yürütmenin başı cumhurbaşkanı olacak, dolayısıyla başbakanlık kurumu kaldırılacak. Cumhurbaşkanı bundan böyle bir siyasi partiye üye ise bu durum devam ettirilebilecek. Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atayacak. Komisyonda kabul ettiğimiz önerge ile cumhurbaşkanı yardımcıları milletvekilleri arasından seçilecek. Yürütmenin başı olması hasebiyle cumhurbaşkanı yürütmeyle ile ilgili konularda kararname çıkarabilecek ve üst düzey kamu görevlilerini atayacak.

Cumhurbaşkanın savaş hali, ayaklanma durumu gibi hallerde OHAL ilan etme yetkisi var. OHAL kararı aynı gün TBMM’ye sevk edilerek onaya sunulmak zorunda. TBMM, OHAL kararını kaldırabilir ya da süresini uzatıp, kısaltabilir.

Cumhurbaşkanı hakkında meclis üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılabilecek, üçte ikisinin oyuyla Yüce Divana sevk edilebilecek. Meclis ve Cumhurbaşkanı karşılıklı fesih kararı alabilecekler.

Yedek milletvekilliği de komisyonda yapılan görüşmeler neticesinde tekliften çıkarıldı, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı. Seçilme yaşı da 18’e düşürüldü.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunda yapılan değişiklik ile, üye sayısı 13 olarak belirlendi. Adalet Bakanı ve Müsteşarı doğal üye, 7 üyenin TBMM, geriye kalan 4 üyenin de Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi karara bağlandı.

Askeri Yargı yapılan düzenleme ile tamamen kaldırıldı. Böylelikle yargıda askeri/sivil ayrımı ortadan kalkmış oldu.”

Anayasa değişikliği teklifinin yeni yılın ilk ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağını ifade eden Kurt, “Ocak ayında Anayasa Değişikliğini görüşerek en kısa zamanda referanduma sunmak istiyoruz. CHP’nin söylediği gibi rejim değişikliği değil, sistem değişikliği var. Yürütme makamının başı Cumhurbaşkanı, Meclise ve halka karşı sorumlu olacak. CHP 1950’den beri her şeye itiraz ediyor. CHP ancak tek parti rejimi ya da açık oy, gizli sayım olduğunda mutlu olacak gibi duruyor. Teklif ettiğimiz bu anayasa değişikliği ile vesayet ortadan kalkacak. Kenan Evren anayasasını değiştirip demokrasiyi yaygınlaştırmak istiyoruz, burada da karşımıza CHP çıkıyor. Milletimiz kendini yönetecek ve temsil edecek hükümet sistemini ve Anayasa değişikliklerini bizzat kendi oylayacak. Hiç kimse ve hiçbir zümre halkın iradesinden üstte değildir, nihai kararı millet verecek.” açıklamasında bulundu.