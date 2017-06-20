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Hasan Akar 'Atatürk'e hakaret'ten cezaevinde

Nur cemaatin en çok tanınan hocalarından biri olan Hasan Akar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

20 Haziran 2017 Salı 15:52
Hasan Akar 'Atatürk'e hakaret'ten cezaevinde

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Akar, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Akar'ın yargılanmasına bugün Bakırköy 18'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 43 gündür firari olan Akar duruşma günü teslim oldu.

Akar çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verildi ve cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 gün süren soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede Akar’ın soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu iddia edilmişti.
Akar’ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından toplam 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:52
  1. hasan akar
  2. atatürk
  3. hakaret
  4. tutuklandı
  • Yıl 2017Yıl 20171 sa önce
    Ceza kanunu İtalya' dan mıydı? Bu kanunda böyle bir suç tanımı ve dolayısıyla da cezası yok. Kızılderili kanununa göre yargılanır, o da; kazanda haşlayıp, geşveyen kafatası derisini sıyırıp makosen yapmaktır. Hakan da etrafında mutluluk dansı eder.
  • Sezen Sezen 5 sa önce
    Eleştirmek başka bir şey ama hakaret çok başka.Hele de bir de kalkıp bel altından vurursan bak İşte o olmaz.Sonra böyle içeri tıkarlar seni.Çok da iyi olmuş.Artık hakaretle eleştirinin ayrımını içerde bol bol düşünürsün...
  • CübbesizCübbesiz7 sa önce
    Ahmet Hakan' ın gözü aydın. En sonunda yakalattı.
  • emin abdulhamidemin abdulhamid10 sa önce
    Kemalist Kılıçdaroğlu, her kes için adalet istiyoruz diyordu, herkes için yürüyoruz diyordu. Mahkumiyet kararı olmadan tutuklama olmasın diyordu. Eveeeeet acaba hakkında hiç bir mahkumiyet bulunmadan tutuklanan Hasan Akar için de adalet istiyor mu? Tutuklanması yanlış diyebiliyor mu?! Sevsinler sizin adalet yürüyüşünüzü.
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Maalesef bu cemaat feto yüzünden töhmet altında. Işleri çok zor. Nurculuk deyince herkesin aklına Feto haini geliyor. Kimse peşinden gitmez.
  • AdaletAdalet11 sa önce
    Hangi nur cemaat i hiç duymadım
  • AviniAvini11 sa önce
    ifade özgürlüğünü var diye / ona buna küfürlü fetvamı ver dediler bay Nurcu
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