Hasan Akar 'Atatürk'e hakaret'ten cezaevinde

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Akar, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Akar'ın yargılanmasına bugün Bakırköy 18'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 43 gündür firari olan Akar duruşma günü teslim oldu.

Akar çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verildi ve cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 gün süren soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede Akar’ın soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

Akar’ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından toplam 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.