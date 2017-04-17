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Harun Tekin noktayı koydu! 'Bırakın beni gideyim'

Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin, Fenerbahçe formasını giymek için Bursaspor yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını istedi.

Harun Tekin noktayı koydu! 'Bırakın beni gideyim'
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:07

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan ancak kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harun Tekin'in Bursaspor yönetimine başvurarak, "Fenerbahçe beni istiyor. Ben de Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Bu benim için önemli bir şans. Ancak bonservis konusunda bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bunca yıldır hizmet verdiğim kulübümün bana bu kolaylığı sağlamasını istiyorum" dedi.

TARAFTARLA SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Bursaspor'un üst üste yenilgiler aldığı dönemde Yeşil-Beyazlı futbolcular taraftarların sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Harun Tekin, daha o dönemlerde Bursa'da oynamak istemediğini açıklamıştı.

 
EtiketlerBursaspor HaberleriBursaspor
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