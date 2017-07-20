Harun Kolçak'ın ölümü ile ilgili şok gerçeği babası Eşref Kolçak anlattı
Dün gece hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak oğlunun ölümüyle ilgili şoke eden gerçeği açıkladı.20 Temmuz 2017 Perşembe 16:00
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın ardından konuştu. Usta oyuncu, "Oğlum verilen ilaçların hiçbirini kasıtlı olarak almamış" dedi.
Harun Kolçak'ın cenazesi, 2010'da vefat eden annesi Özcan Kolçak'ın yanında, babasının kendi adına hazırlattığı Gemlik Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığındaki yere defnedilecek.