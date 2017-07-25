Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp

Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Harun Kolçak'ın cenazesi, cuma günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde Asım Kocabıyık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından annesinin yanında toprağa verildi.

TAPUT ÖNÜNDE SELFİE

Başta sanatçı arkadaşları olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kişilerin cep telefonuyla tabut önünde selfieçekmesi dikkat çekti.