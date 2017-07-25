Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp
Geçen hafta vefat eden Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine katılanlar tabutla selfie çekmek için birbiriyle yarıştı.25 Temmuz 2017 Salı 11:23
Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Harun Kolçak'ın cenazesi, cuma günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde Asım Kocabıyık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından annesinin yanında toprağa verildi.
TAPUT ÖNÜNDE SELFİE
Başta sanatçı arkadaşları olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kişilerin cep telefonuyla tabut önünde selfieçekmesi dikkat çekti.